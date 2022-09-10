Работающим пенсионерам рассказали, когда нужно увольняться

По словам эксперта, главным условием является увольнение в последний день месяца, а не в первых числах, потому что в этом случае месяц будет зачтен полностью отработанным, и пенсию не проиндексируют.

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Работающие пенсионеры имеют право на то, чтобы им произвели индексацию пенсионных начислений после увольнения. Об этом рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

По ее словам, главным условием является увольнение в последний день месяца, а не в первых числах, потому что в этом случае месяц будет зачтен полностью отработанным, и пенсию не проиндексируют.

«Вне зависимости от того, уволился ли работающий пенсионер 1 марта (этот день считается последним рабочим днем) или 31 марта, ПФР получит информацию о факте работы этого лица в апреле. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае. В июне будет принято решение об индексации, а в июле произведут индексацию», - приводит ее слова агентство «Прайм».

Сорокина добавила, что пенсионерам вовсе не стоит обращаться в Пенсионный фонд РФ и уведомлять о своем «неработающем» статусе для получения надбавки, отметив, что в Фонде могут получить данные по сотруднику от работодателя, а после индексация будет произведена автоматически.

Ранее министерство финансов России предложило передать пенсионные накопления в собственность россиян, предоставив право инвестировать средства по своему выбору. Предполагается, что под «приватизацию» могут попасть накопления, сформированные в рамках обязательного пенсионного страхования, но замороженные с 2014 года. Сейчас их можно лишь перевести из одного негосударственного пенсионного фонда в другой.