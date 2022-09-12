Бойцу «Айдара»* сослуживцы прострелили ноги за отказ воевать

По рассказу военнопленного, его пытали пока он не потерял сознание.

© Видео: НМ ЛНР © Фото: НМ ЛНР

Военнопленный из вооруженных сил Украины рассказал, как его сослуживцы прострелили ему ноги за отказ воевать.

По словам военнопленного, его распределили в группировку «Айдар»* и после того, как он вместе с парой сослуживцев отказались воевать за киевский режим, боевики спустили их в подвал и начали пытать.

«Пришли ночью, завезли в подвал, прострелили ноги, пытали. Потом я потерял сознание», - рассказал боец ВСУ.

Как рассказывает военнослужащий, очнулся он, когда уже его несли на носилках.

«Я не знаю, чего хотели добиться, чтобы воевал, наверное, дальше», - добавил пленный, говоря о зверских действиях бойцов «Айдара»*.

Ранее украинский пленный рассказал, как проходит массовая мобилизация на Украине. Согласно его словам, ВСУ мобилизуют на передовую всех, даже людей с различными заболеваниями вроде больной спины.

*«Айдар» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов