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Бойцу «Айдара»* сослуживцы прострелили ноги за отказ воевать

22:59 12.09.2022
По рассказу военнопленного, его пытали пока он не потерял сознание.
© Видео: НМ ЛНР © Фото: НМ ЛНР
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Военнопленный из вооруженных сил Украины рассказал, как его сослуживцы прострелили ему ноги за отказ воевать.

По словам военнопленного, его распределили в группировку «Айдар»* и после того, как он вместе с парой сослуживцев отказались воевать за киевский режим, боевики спустили их в подвал и начали пытать.

«Пришли ночью, завезли в подвал, прострелили ноги, пытали. Потом я потерял сознание», - рассказал боец ВСУ.

Как рассказывает военнослужащий, очнулся он, когда уже его несли на носилках.

«Я не знаю, чего хотели добиться, чтобы воевал, наверное, дальше», - добавил пленный, говоря о зверских действиях бойцов «Айдара»*.

Ранее украинский пленный рассказал, как проходит массовая мобилизация на Украине. Согласно его словам, ВСУ мобилизуют на передовую всех, даже людей с различными заболеваниями вроде больной спины.

*«Айдар» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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