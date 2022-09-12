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«В городе все тихо»: корреспондент «Звезды» рассказал о ситуации в Красном Лимане

Владислав Кустов
22:29 12.09.2022
Украинские информационные ресурсы накануне распространяли фейки о том, что город якобы взят под контроль ВСУ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Вооруженные силы Украины в последние сутки не оставляют попыток атаковать город Красный Лиман. Красный Лиман - небольшой город с населением чуть больше 20 тысяч человек. Но его значение в военном плане огромное. Он стоит между Изюмом, Славянском и Лисичанском. Украинские информационные ресурсы накануне распространяли фейки о том, что город якобы взят под контроль ВСУ. Однако, на улицах флаги ДНР. Люди ездят по делам. И даже работают рынки.

«В городе все тихо, спокойно. Так и живем», - рассказывает жительница Красного Лимана Татьяна Смирнова.

Военные отвезли съемочную группу «Звезды» на линию фронта. По пути им попался город разбитый еще июньскими обстрелами ВСУ. Линию обороны военнослужащие сейчас держат плотно. Ни одна украинская ДРГ не просочилась.

Накануне украинские информационные ресурсы пытались посеять панику среди жителей ближайших к Харьковской области городов, распространяя фейки о том, например, что взято ВСУ Сватово.

Более подробно о ситуации в Красном Лимане и о киевских фейках о якобы захваченном Сватово смотрите в сюжете Владислава Кустова.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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