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В Сватово спокойно: корреспондент «Звезды» опроверг украинские фейки о панике в городе ЛНР

Владислав Кустов
11:50 12.09.2022
Ранее украинские информационные ресурсы пытались посеять панику среди жителей ближайших к Харьковской области городов, распространяя фейки.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украинские Telegram-каналы атакуют пользователей соцсетей лживыми сообщениями о масштабных успехах ВСУ, сообщая о взятии того или иного населенного пункта. Например, появилась информация, что город Сватово, находящийся на границе ЛНР с Харьковской областью, перешел под контроль украинских войск.

Цель подобных сообщений - посеять панику. Корреспондент Владислав Кустов лично побывал в якобы захваченном Сватово и опроверг киевские фейки.

«Въезд в Сватово. Та самая дорога, которая ведет в Старобельск и другие далекие от фронта населенные пункты ЛНР. Движение по ней есть. Причем в обе стороны. Периодически проезжают машины с харьковскими номерами. На дороге, как обычно, стоят блокпосты. На вопрос, безопасно ли в Сватово, военные отвечают - как раньше. Мы сейчас поедем в город и посмотрим, изменилось ли там что-нибудь за последние несколько дней», - рассказал он.

По дороге съемочная группа встречает несколько колонн с беженцами из Харьковской области. Машины забиты вещами, которые люди успели с собой взять.

«Услышали несколько хлопков. Похоже, сработало ПВО. С учетом того, что в Сватово ВСУ периодически отправляют ракеты "Точка-У", HIMARS, - дело обычное. Город охраняют средства противовоздушной обороны», - поделился Кустов.

Ближе к центру видим оживленное движение на дорогах. Съемочная группа бывала здесь и раньше - в апреле, а людей на улице было столько же. Ранее украинские информационные ресурсы пытались посеять панику среди жителей ближайших к Харьковской области городов, распространяя фейки.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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