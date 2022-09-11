Москвичам пообещали потепление в воскресенье

По данным синоптиков, обойдется без осадков, а ветер будет дуть с юго-востока.

© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Воскресенье, 11 сентября, порадует москвичей и гостей города теплом. Такой прогноз сделали в Гидрометцентре России. По данным синоптиков, воздух в российской столице прогреется до 18 градусов. При сохранении переменной облачности, осадков не ожидается, говорится в прогнозе на сайте Росгидромета.

В Москве термометры покажут от 16 до 18 тепла, а ночью до 7 градусов выше ноля. В Подмосковье днем воздух прогреется до 13 - 18 градусов, ночью будет прохладнее - до +2 градусов.

Ветер будет дуть с юго-восточного направления, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление не превысит 752 мм ртутного столба.