Постпред РФ при ЕС заявил о гипотетическом характере разговоров о новых санкциях против России

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Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что разговоры о введении нового пакета ограничительных мер в отношении РФ пока носят гипотетический характер, так как данная мера оказалась бы еще более болезненной для экономики стран ЕС. Кроме того, политик сравнил намерения Запада вводить новые антироссийские санкции с творческим процессом, который остановится не скоро.

«Другое дело - даже последний пакет, который был громогласно провозглашен как седьмой, руководство Евросоюза в итоге постеснялось назвать его седьмым, ему придумали такое эвфемическое название, а некоторые назвали его шестым с половиной, потому что то, чего ждали наиболее радикально настроенные страны, а именно ограничение поставок природного газа из России, не произошло», - объяснил Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее обозреватель Business Insider Джордж Гловер заявил, что устойчивость российской экономики к санкциям была неожиданной для американских специалистов. Колумнист издания отметил, что действия Запада не так повлияли на ситуацию в России, как ожидалось.