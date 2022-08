В стране и мире Financial Times: экономика РФ держится лучше ожидаемого в условиях санкций Алиса Краузе В газете Financial Times оценили стойкость российской экономики, подвергнувшейся санкционной «атаке» с Запада. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Читайте нас на: Экономика РФ на сегодняшний день находится в лучшем состоянии, чем можно было ожидать с учетом санкций Запада. К такому мнению пришли в международном издании Financial Times. Как указывает пресса, Банку России удалось оперативно урегулировать ситуацию и стабилизировать национальную валюту. В этом ЦБ помогли быстрые действия, направленные на контроль капиталооборота. Помимо этого, не оказалось слишком серьезным ударом и сокращение экспорта энергоресурсов в Европу. Потери были компенсированы ростом поставок нефти на территорию Индии, Турции и Китая. Тем не менее, как предполагают в газете, в дальнейшем на состоянии российской экономики значительно скажется нехватка западных технологий и компонентов, которые, пишут в СМИ, якобы не удастся полностью заместить за счет торговли с другими странами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика