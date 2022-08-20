В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Financial Times: экономика РФ держится лучше ожидаемого в условиях санкций

Алиса Краузе
02:08 20.08.2022
В газете Financial Times оценили стойкость российской экономики, подвергнувшейся санкционной «атаке» с Запада.
Financial Times: экономика РФ держится лучше ожидаемого в условиях санкций
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Читайте нас на:

Экономика РФ на сегодняшний день находится в лучшем состоянии, чем можно было ожидать с учетом санкций Запада. К такому мнению пришли в международном издании Financial Times.

Как указывает пресса, Банку России удалось оперативно урегулировать ситуацию и стабилизировать национальную валюту. В этом ЦБ помогли быстрые действия, направленные на контроль капиталооборота.

Помимо этого, не оказалось слишком серьезным ударом и сокращение экспорта энергоресурсов в Европу. Потери были компенсированы ростом поставок нефти на территорию Индии, Турции и Китая.

Тем не менее, как предполагают в газете, в дальнейшем на состоянии российской экономики значительно скажется нехватка западных технологий и компонентов, которые, пишут в СМИ, якобы не удастся полностью заместить за счет торговли с другими странами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:12 В стране и мире
МИД: Россия будет уходить от «токсичных» доллара и евро
01:12 В стране и мире
«Северный поток» не будет транспортировать газ трое суток
00:44 В стране и мире
Видео
Мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии армянского Масиса
17:54 Армия
Видео
«Будем рады помочь»: Руслан Цаликов заявил о готовности МО РФ к борьбе с коронавирусом
20:20 В стране и мире
Видео
Путин: РФ для уверенности нужен крепкий тыл в виде надежной демократической системы
Популярное
Видео
МО РФ: националисты батальона «Кракен» под Харьковом расстреляли 100 мотострелков ВСУ для устрашения
Видео
В Михайловской артиллерийской академии рассказали о взаимодействии БПЛА с артиллерией в зоне СВО
Видео
Осколки стекол и арматура под ногами: как российские саперы разминируют аэропорт в Мариуполе
Видео
МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС последствия превзойдут надвигающийся энергокризис в Европе
Видео
Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.