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ООН: Украина рискует столкнуться с нехваткой энергии зимой

Ирина Елагина
21:10 12.09.2022
В ООН разрабатывают план по защите населения Украины предстоящей зимой.
ООН: Украина рискует столкнуться с нехваткой энергии зимой
© Фото: Andrey Nekrasov imageBROKER.com Globallookpress
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Жители Украины могут столкнуться с дефицитом энергии зимой 2022/2023, и ООН намерена поддержать население страны, чтобы смягчить последствия энергетического кризиса. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге 12 сентября.

«Что касается зимы, то мы, конечно, обеспокоены проблемами с доступом к энергии для большого количества домохозяйств, что повлечет разрушительные последствия. Поэтому мы работаем с украинскими властями по поддержке программ зимовки и защиты населения, а также по любым направлениям, которые помогут смягчить последствия», - слова дипломата приводит ТАСС.

Напомним, что накануне аналитик из китайской Global Times Марк Блэклок заявил, что из-за энергетического кризиса ситуация в Европе накалилась до предела, и страны ЕС и Великобритания стоят на пороге массовых протестов и свержения правительств из-за резкого ухудшения качества жизни.

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