В стране и мире При обстреле ВСУ в Донецке убит мирный житель Ирина Елагина Очередная атака ВСУ привела к гибели человека на севере Донецка. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: Мирный житель Донецка погиб при атаке ВСУ в понедельник 12 сентября. О новых жертвах обстрела города со стороны вооруженных формирований Украины сообщил штаб территориальной обороны ДНР. «ВФУ атаковали Киевский район Донецка, по ул. Федорова погиб мужчина», - зафиксировали в оперативной сводке в Telegram-канале штаба. Из-за непрекращающихся обстрелов власти ДНР просят население без лишней надобности не выходить из дома. Ранее сообщалось, что сегодня ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами калибра 155 мм. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика