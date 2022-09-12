При обстреле ВСУ в Донецке убит мирный житель
Очередная атака ВСУ привела к гибели человека на севере Донецка.
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Мирный житель Донецка погиб при атаке ВСУ в понедельник 12 сентября. О новых жертвах обстрела города со стороны вооруженных формирований Украины сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
«ВФУ атаковали Киевский район Донецка, по ул. Федорова погиб мужчина», - зафиксировали в оперативной сводке в Telegram-канале штаба.
Из-за непрекращающихся обстрелов власти ДНР просят население без лишней надобности не выходить из дома.
Ранее сообщалось, что сегодня ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами калибра 155 мм.