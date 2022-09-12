Лавров и председатель Политбюро ХАМАС обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке

С российской стороны была подчеркнута важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП и необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в Москве с председателем Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией развитие ситуации в ближневосточном регионе с упором на палестинскую проблематику. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«С российской стороны была подчеркнута важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП и необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, основу которой составляют соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, а также Арабская мирная инициатива», - говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров открыл памятник Александру Невскому в Министерстве иностранных дел России. Церемония прошла в день Александра Невского, который отмечается каждый год в России 12 сентября, в годовщину перенесения мощей святого из Владимира в Санкт-Петербург по указу Петра Великого.