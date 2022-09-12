Сергей Лавров открыл памятник Александру Невскому в МИД

В день Александра Невского в здании МИД РФ в Москве открыли памятник великому князю, защитнику русских земель.

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Памятник святому благоверному князю Александру Невскому открыли в здании Министерства иностранных дел РФ. Церемония прошла в день Александра Невского, который ежегодно отмечается в России 12 сентября, в годовщину перенесения мощей святого из Владимира в Санкт-Петербург по указу Петра Великого. Право открыть скульптуру получил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Министр иностранных дел отметил величайшие заслуги Александра Невского в защите России и его дипломатические способности.

«Его имя навсегда вошло в историю России как легендарного защитника русских земель. Сегодня его наследие героически защищают участники специальной военной операции. Александр Невский был не только храбрым воином, но и искусным дипломатом. Эффективно действуя на различных географических направлениях, он уже в то далекое время сформулировал принцип многовекторности внешней политики, ее нацеленности на сотрудничество, но при обязательном и полном учете национальных интересов», - заявил Лавров.



Идея установки бюста принадлежит протоиерею, настоятелю храма Александра Невского при МГИМО Игорю Фомину. За помощь в реализации проекта Лавров поблагодарил благотворительный фонд «Царьград» и скульптора Алексея Селиванова.