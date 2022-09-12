Оперативная игра: как ФСБ пресекла теракты против чиновников Херсонской области и Крыма
«Убийство» заместителя главы Новой Каховки Херсонской области Виталия Гуры оказалось инсценировкой Федеральной службы безопасности России (ФСБ). По телевизору показали даже его похороны. Они действительно были, только прощание с ним оказалось инсценировкой, спланированной оперативниками, чтобы выйти на след заказчиков его убийства.
О том, что оно планируется, стало известно, когда в Херсонской области начал давать показания исполнитель другого преступления - диверсант, подорвавший гранату в кафе Новой Каховки. Тогда его по горячим следам задержали, установили кураторов. Все дальнейшее общение с ними вели уже сотрудники ведомства. А куратор, им оказался 31-летний сотрудник управления СБУ - продолжал давать задания своему агенту.
По сути Служба безопасности Украины стала организатором целой серии заказных убийств, а сотрудник ведомства Илья Бондарчук отвечал за реализацию всех этих преступлений. К слову, сам он не особо осторожничал. Использовал открытые каналы связи, где не стеснялся обсуждать все. И каналы поставки оружия для преступлений, расположения схронов, и цены за убийства. Кстати суммы варьировались от нескольких сотен тысяч в переводе на рубли, до нескольких миллионов. Самым «прибыльным» для исполнителя должна была стать зачистка крымских чиновников. Теракт планировался в совете министров Республики Крым.
Из семи министров республиканского совета на «особом счету» у преступников почему-то оказался министр курортов и туризма Вадим Волченко. Еще одной жертвой покушения должен был стать замначальника полиции Новой Каховки Сергей Томка. Его тоже вовремя предостерегли и вместе с семьей взяли под защищу оперативные службы. История с его «убийством» тоже стала частью оперативной игры.
В ближайшее время он несмотря на риск планирует вернуться к работе, чтобы поддерживать порядок в родном городе.