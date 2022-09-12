В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Оперативная игра: как ФСБ пресекла теракты против чиновников Херсонской области и Крыма

Андрей Аркадьев
Виктория Косогляденко
21:00 12.09.2022
ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и Крыма. Установлены исполнители и организаторы целой серии акций устрашения. Для этого даже провели инсценировку убийства замглавы администрации Новой Каховки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

«Убийство» заместителя главы Новой Каховки Херсонской области Виталия Гуры оказалось инсценировкой Федеральной службы безопасности России (ФСБ). По телевизору показали даже его похороны. Они действительно были, только прощание с ним оказалось инсценировкой, спланированной оперативниками, чтобы выйти на след заказчиков его убийства.

О том, что оно планируется, стало известно, когда в Херсонской области начал давать показания исполнитель другого преступления - диверсант, подорвавший гранату в кафе Новой Каховки. Тогда его по горячим следам задержали, установили кураторов. Все дальнейшее общение с ними вели уже сотрудники ведомства. А куратор, им оказался 31-летний сотрудник управления СБУ - продолжал давать задания своему агенту.

По сути Служба безопасности Украины стала организатором целой серии заказных убийств, а сотрудник ведомства Илья Бондарчук отвечал за реализацию всех этих преступлений. К слову, сам он не особо осторожничал. Использовал открытые каналы связи, где не стеснялся обсуждать все. И каналы поставки оружия для преступлений, расположения схронов, и цены за убийства. Кстати суммы варьировались от нескольких сотен тысяч в переводе на рубли, до нескольких миллионов. Самым «прибыльным» для исполнителя должна была стать зачистка крымских чиновников. Теракт планировался в совете министров Республики Крым.

Из семи министров республиканского совета на «особом счету» у преступников почему-то оказался министр курортов и туризма Вадим Волченко. Еще одной жертвой покушения должен был стать замначальника полиции Новой Каховки Сергей Томка. Его тоже вовремя предостерегли и вместе с семьей взяли под защищу оперативные службы. История с его «убийством» тоже стала частью оперативной игры.

В ближайшее время он несмотря на риск планирует вернуться к работе, чтобы поддерживать порядок в родном городе. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:00 В стране и мире
Видео
Оперативная игра: как ФСБ пресекла теракты против чиновников Херсонской области и Крыма
20:13 В стране и мире
Пентагон: США поставили Украине уже более 660 тысяч артиллерийских снарядов и ракет
17:27 В стране и мире
Видео
«Херсон никогда не поддастся уловкам»: Владимир Сальдо обратился к жителям впервые после госпитализации
14:59 В стране и мире
Видео
Патрушев: цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на наращивание поставок вооружений Киеву
14:33 В стране и мире
Глава МАГАТЭ заявил, что обстрелы Запорожской АЭС продолжаются
Популярное
Видео
МО РФ: в районах Купянска и Изюма нанесены высокоточные удары по националистам из «Кракена»
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.