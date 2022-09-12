Суд вынес приговор в отношении поставщика водки в Тюмени, из-за которой погибли 10 человек

© Фото: СК РФ

Суд в Тюмени приговорил местного жителя к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима по делу о сбыте алкоголя с метиловым спиртом, от которого погибли десять человек. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Суд признал 36-летнего Адилхана Каримова виновным в хранении в целях сбыта и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой по предварительному сговору, повлекли по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и в приобретении, хранении в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, совершенных группой по предварительному сговору в крупном размере (п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Каримову назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», - цитирует РИА Новости пресс-службу суда.

Сообщается, что подсудимый признал свою вину и добровольно при участии адвоката заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Отмечается, что помимо тюремного срока Каримову суд назначил штраф в 932 тысячи рублей.

Ранее Следственный комитет РФ сообщал, что в Тюмени умерли девять человек от отравления метиловым спиртом. По горячим следам были установлены и задержаны четверо подозреваемых. Как сообщало следствие, несколько лиц осуществляли сбыт нелицензионной спиртосодержащей жидкости в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской. Метиловый спирт, содержащийся в жидкости, представлял опасность для жизни и здоровья покупателей.