Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Тюмени умерли 9 человек от отравления метиловым спиртом

Елизавета Потейчук
17:55 08.01.2022
Четверо подозреваемых задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело.
В Тюмени умерли 9 человек от отравления метиловым спиртом
© Фото: СК РФ
Читайте нас на:

Следственным комитетом по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного отравления девятерых человек метиловым спиртом. Четверо подозреваемых установлены и задержаны «по горячим следам».

«Следственными органами Следственного комитета России по Тюменской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы», - говорится на сайте СК РФ.

По данным следствия, несколько лиц осуществляли сбыт нелицензионной спиртосодержащей жидкости в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской. Жидкость, а именно метиловый спирт, представляла опасность для жизни и здоровья покупателей, поэтому после ее употребления скончались девять человек.

«В настоящее время проведены осмотры места происшествия, а также обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших, следователями СКР допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы», - отметили в СК.

Ранее в селе Ясная Поляна Республики Башкортостан 11 человек отравились хлором в банном комплексе. Все пострадавшие госпитализированы. На место была направлена следственно-оперативная группа, организован комплекс проверочных мероприятий.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:55 В стране и мире
В Тюмени умерли 9 человек от отравления метиловым спиртом
16:11 В стране и мире
Четырехлетняя девочка была убита в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате
15:08 В стране и мире
Видео
Синоптик предупредил о непрерывных снегопадах в Москве в последние праздничные дни
13:51 Армия
ВТА РФ завершила переброску миротвоческих сил Армении в Казахстан
10:50 В стране и мире
СК сообщил об отравлении хлором 11 человек в Башкирии
Популярное
Назарбаев находится в Нур-Султане и призывает сплотиться вокруг Токаева
В МИД РФ назвали «хамским» высказывание Блинкена по Казахстану
Видео
Опубликовано видео работы силовиков в Талдыкоргане
Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении подготовленных из-за рубежа банд
«Отец казахского хип-хопа» убит мародерами во время протестов в Алма-Ате
Видео
Корреспондент с места рассказал о ситуации в Алма-Ате
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.