В Тюмени умерли 9 человек от отравления метиловым спиртом

Следственным комитетом по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного отравления девятерых человек метиловым спиртом. Четверо подозреваемых установлены и задержаны «по горячим следам».

«Следственными органами Следственного комитета России по Тюменской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы», - говорится на сайте СК РФ.

По данным следствия, несколько лиц осуществляли сбыт нелицензионной спиртосодержащей жидкости в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской. Жидкость, а именно метиловый спирт, представляла опасность для жизни и здоровья покупателей, поэтому после ее употребления скончались девять человек.

«В настоящее время проведены осмотры места происшествия, а также обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших, следователями СКР допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы», - отметили в СК.

Ранее в селе Ясная Поляна Республики Башкортостан 11 человек отравились хлором в банном комплексе. Все пострадавшие госпитализированы. На место была направлена следственно-оперативная группа, организован комплекс проверочных мероприятий.