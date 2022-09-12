ФСБ показала кадры задержания планировавших теракты против властей Херсонской области и Крыма

Сотрудниками ФСБ были изъяты средства совершения преступлений, а также установлен сотрудник СБУ, руководивший деятельностью завербованных националистов.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности показала кадры задержания планировавших серию терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Так, в ходе задержания был установлен сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), который руководил деятельностью завербованных националистов.

Судя по видео, сотрудниками ФСБ были изъяты средства совершения преступлений. При обыске у задержанных было найдено огнестрельное оружие, граната и средства связи. Сторонника украинских спецслужб арестовали на два месяца.

Напомним, в августе в Краснодаре был задержан с поличным россиянин - агент Службы безопасности Украины, который ранее самостоятельно предложил украинской стороне сотрудничество. Так, мужчина получил от украинских силовиков задание по незаконному сбору сведений, которые могут быть использованы против безопасности РФ.