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ФСБ показала кадры задержания планировавших теракты против властей Херсонской области и Крыма

Елизавета Потейчук
11:44 12.09.2022
Сотрудниками ФСБ были изъяты средства совершения преступлений, а также установлен сотрудник СБУ, руководивший деятельностью завербованных националистов.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности показала кадры задержания планировавших серию терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Так, в ходе задержания был установлен сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), который руководил деятельностью завербованных националистов.

Судя по видео, сотрудниками ФСБ были изъяты средства совершения преступлений. При обыске у задержанных было найдено огнестрельное оружие, граната и средства связи. Сторонника украинских спецслужб арестовали на два месяца.

Напомним, в августе в Краснодаре был задержан с поличным россиянин - агент Службы безопасности Украины, который ранее самостоятельно предложил украинской стороне сотрудничество. Так, мужчина получил от украинских силовиков задание по незаконному сбору сведений, которые могут быть использованы против безопасности РФ.

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