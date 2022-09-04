ВСУ накрыли пятью ударами РСЗО «Град» Кировский район Донецка

В столице ДНР после атаки ВСУ повреждено несколько жилых домов.

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ВСУ обстреляли Донецк из реактивной систем залпового огня вечером в воскресенье 4 сентября. По данным представительства ДНР в СЦКК, националисты произвели не менее пяти залпов по Кировскому району города.

«Под огнем оказался Кировский район города. Обстрел зафиксирован в 21:05», - сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

По сведениям представительства, в результате обстрелов ВФУ в Донецке повреждены несколько частных жилых домов, ранения получили четыре человека. Всего в течение дня противник выпустил по территории ДНР 165 боеприпасов различного типа, в том числе РСЗО БМ-27 «Ураган» и РСЗО БМ-21 «Град».