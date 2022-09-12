Пушилин заявил, что Донецк обязан победить
Глава Донецкой республики призвал «перепроверять разные слухи» и верить только официальным источникам информации.
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Донецк обязан победить. Он уверил, что «мы победим». С таким заявлением он выступил в своем вечернем видеообращении в Telegram-канале.
«Донецк не то что выстоять, мы победить обязаны, и мы победим», - рассказал Пушилин.
Также Денис Пушилин призвал «перепроверять разные слухи» и верить только официальным источникам информации.
Немногим ранее глава Донецкой республики сообщил, что союзным силам удалось остановить противника у Красного Лимана. Пушилин добавил, что «есть определенные успехи у наших ребят».