Путин: Россия никогда не забудет зверств нацистов

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Президент России Владимир Путин призвал россиян помнить о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны и чтить память погибших. Об этом российский лидер написал в телеграмме, направленной участникам Международного научно-практического форума «Змиевская балка: история геноцида».

«Но мы обязаны знать и помнить о миллионах русских, цыган, евреев, принявших ужасную смерть только за то, что гитлеровцы считали их национальность "неправильной" и жестоко истребляли представителей этих и других народов просто за факт их существования. Мы никогда не забудем об этих зверствах, будем помнить о погибших и всегда чтить подвиг великого советского народа, отстоявшего Родину и сокрушившего нацизм. Это наш священный долг», - говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.

Ранее Путин по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявил, что общий долг россиян - не допустить возрождения нацизма. Глава государства призвал сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет.