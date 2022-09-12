Патрушев: цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на наращивание поставок вооружений Киеву
Цели специальной военной операции будут достигнуты, несмотря на то что Запад продолжает наращивать поставки вооружения Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.
«В целом события вокруг Украины показывают, что США и их вассалы стремятся затянуть конфликт на Украине, наращивая поставки вооружения, военной техники, которое в дальнейшем используется против мирных граждан... Но, несмотря на масштабную помощь Запада нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты», - заявил Патрушев.
Также Патрушев заявил, что США предоставляют Киеву данные, которые используются для обстрелов критически важных объектов Запорожской атомной электростанции.