Патрушев: цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на наращивание поставок вооружений Киеву

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Цели специальной военной операции будут достигнуты, несмотря на то что Запад продолжает наращивать поставки вооружения Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.

«В целом события вокруг Украины показывают, что США и их вассалы стремятся затянуть конфликт на Украине, наращивая поставки вооружения, военной техники, которое в дальнейшем используется против мирных граждан... Но, несмотря на масштабную помощь Запада нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты», - заявил Патрушев.

Также Патрушев заявил, что США предоставляют Киеву данные, которые используются для обстрелов критически важных объектов Запорожской атомной электростанции.