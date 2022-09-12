Глава МАГАТЭ заявил, что обстрелы Запорожской АЭС продолжаются

© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обстрелы Запорожской атомной электростанции продолжаются. Под угрозой находятся реакторы и помещения для хранения отработанного топлива.

«Есть две вещи, которые мы рассматриваем в приоритетном порядке. Первая, конечно, обстрелы, поскольку они продолжаются и оказывают прямое воздействие на реакторы и другие объекты, особенно это касается территорий, где находится отработанное топливо. Это может привести к серьезным последствиям. И вторая, которая может парализовать нормальную работу АЭС, - это обеспечение внешнего электроснабжения», - заявил Гросси на пресс-конференции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речи об отводе войск от Запорожской атомной электростанции не идет. По его словам, основная цель - вынудить Украину прекратить обстрелы ЗАЭС, ведь это может обернуться катастрофическими последствиями.