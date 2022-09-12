Путин заявил, что бюджет РФ лучше, чем во многих странах G20

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Президент России Владимир Путин заявил, что состояние российского бюджета лучше, чем во многих странах «двадцатки» и БРИКС. Причиной этого российский лидер назвал оперативное принятие масштабных антикризисных мер и достижение экономических устойчивости и прочности «перед лицом внешних вызовов».

«Это во многом результат нашей ответственной макроэкономической политики в предыдущие годы, поэтому и состояние российского бюджета сейчас также существенно лучше, чем в экономиках большинства стран "большой двадцатки" и у наших друзей в странах БРИКС», - сказал Путин на совещании по экономике в понедельник, 12 сентября.

Ранее глава государства также заявил, что РФ оперативно реализовала защитные меры против «экономического блицкрига» Запада. В числе реализованных действенных защитных мер президент упомянул механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса.