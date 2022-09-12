Путин: РФ оперативно реализовала защитные меры против «экономического блицкрига» Запада

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ оперативно реализовала защитные меры против «экономического блицкрига» Запада.

«Россия уверенно справляется с внешним давлением, а по сути, с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран. Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они и рассчитывали, не сработала, это очевидно для всех, и для них тоже», - заметил президент в ходе совещания по экономическим вопросам.

В числе реализованных действенных защитных мер Путин упомянул механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса.

По словам Владимира Путина, все эти меры нацелены на сохранение занятости и рабочих мест. Кроме этого, оказывается адресная помощь гражданам России, в первую очередь семьям с детьми и пенсионерам.

Также президент России в ходе совещания заявил о неизбежности процесса дедолларизации.