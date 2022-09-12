Опубликованы кадры с места массового убийства павлинов в московском кафе

Сотрудники заведения предполагали, что неизвестный разбил окно вольера, где находились павлины, и впустил собаку.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве на Бауманской улице растерзали семь павлинов, которые долгое время обитали в кафе «Кислород». Экзотические птицы были местной достопримечательностью для посетителей кафе. Телеканал «Звезда» публикует кадры с места массового убийства птиц.

«Да, это правда. В ночь с субботы на воскресенье», - ответила заместитель директора ресторана «Кислород» Татьяна Букотина РИА Новости на вопрос, действительно ли павлины были убиты.

Сотрудники заведения предполагали, что неизвестный разбил окно вольера, где находились павлины, и впустил собаку. Это не первый случай убийства птиц в «Кислороде». В мае в этом же кафе убили еще трех павлинов. Столичная полиция по факту происшествия начала проверку.

Ранее пожарные спасли 56 животных из контактного зоопарка в горящем торгово-развлекательном центре в Уфе. В ГУ МЧС по Республике Башкортостан указали, что ни одно животное не пострадало.