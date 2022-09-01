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По вине США саммит глав МВД в ООН прошел без России

Ирина Елагина
19:47 01.09.2022
Вашингтон отказался выдать визу министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.
По вине США саммит глав МВД в ООН прошел без России
© Фото: Florian Gaertner PHOTOTHEK Globallookpress
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Власти США не пустили министра внутренних дел России Владимира Колокольцева на третий Саммит глав МВД в ООН, прошедший с 31 августа по 1 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Вашингтон отказал Колокольцеву в получении визы. О срыве участия российской делегации в международном форуме под эгидой ООН сообщил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым было сорвано. Это очередное вопиющее нарушение США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН", — подчеркнул дипломат.

Небензя напомнил, что предоставление виз участникам саммитов и иных встреч в ООН — не привилегия, а международно-правовая обязанность Вашингтона.

Ранее сообщилось о проволочках со стороны властей США по выдаче виз министру иностранных дел России Сергею Лаврову и всей российской делегации для участия в работе Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

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