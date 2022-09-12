Путин заявил, что Россия не допустила резкого спада в экономике

Президент ожидает, что к концу года инфляция может снизиться до 12%.

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России удалось не допустить резкого спада в экономике и стабилизировать инфляцию на фоне «экономического блицкрига» стран Запада. Для этого были приняты меры во множестве сфер экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«В результате реализации этого комплекса мер мы не допустили резкого спада экономики, удалось быстро стабилизировать инфляцию. После пикового значения в 17,8% в апреле она опустилась сегодня до 14,1%. Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%», - заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что в следующем году инфляция в России выйдет к целевому уровню. По словам российского лидера, в развитых экономиках инфляция обновила многолетние рекорды из-за недальновидности Запада, в США она составляет уже 8%.