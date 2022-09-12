Песков: Россия будет добиваться выполнения всех целей спецоперации на Украине

Таким образом в Кремле отреагировали на слова Медведева о «необходимости капитуляции Киева».

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Россия будет добиваться выполнения всех поставленных задач специальной военной операции по защите республик Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Дмитрия Медведева о «необходимости капитуляции Киева».

«Естественно, Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией», - заявил Песков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что позиция РФ по переговорам с Украиной является не более чем «детской разминкой» перед предстоящими требованиями о тотальной капитуляции киевского режима. Таким образом политик отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе вести диалог с «выдвигающими ультиматумы».