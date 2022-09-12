МО РФ: уничтожено 30 украинских военных и 10 единиц техники в Черкасской области

Удар был нанесен по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ в районе населенного пункта Роги.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России раскрыли результаты высокоточного удара по пункту временной дислокации подразделения бригады оперативного резерва ВСУ в Черкасской области. Подробности сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Роги Черкасской области нанесен высокоточный удар ВКС России по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ. Уничтожено более 30 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей», - заметил Конашенков.

Кроме этого, он заявил об уничтожении украинского склада боеприпасов в районе Вознесенска в Николаевской области. На воздух взлетело 45 тысяч тонн вражеских боеприпасов.

Также Игорь Конашенков озвучил суточные потери противника на Николаево-Криворожском направлении. Неприятель недосчитался более 300 человек убитыми. Кроме этого, теперь врагу предстоит выхаживать до тысячи своих раненых военнослужащих.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов