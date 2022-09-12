МО РФ: противник потерял убитыми более 300 человек на Николаево-Криворожском направлении за сутки

Также на данном направлении были ранены до тысячи бойцов ВСУ.

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Украинские войска потеряли за сутки более 300 человек на Николаево-Криворожском направлении. Около тысячи бойцов ВСУ были ранены. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Всего за последние сутки на данном операционном направлении в ходе боевых действий киевский режим потерял свыше трехсот убитыми и до тысячи раненых украинских военнослужащих», - заявил Конашенков.

Также Конашенков сообщил, что под Николаевом был уничтожен склад ВСУ, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов. Склад находился в районе населенного пункта Вознесенск.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов