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Минобороны России: уничтожены украинские цеха ремонта и восстановления РСЗО в Краматорске

12:40 12.09.2022
Цеха попали в список целей, уничтоженных ударами российской оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией.
Минобороны России: уничтожены украинские цеха ремонта и восстановления РСЗО в Краматорске
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России заявили об уничтожении украинских цехов ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня в Краматорске. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

Цеха попали в список целей, уничтоженных ударами российской оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией.

«В районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, а в Краматорске Донецкой Народной Республики - цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня», - заметил Конашенков. 

Также было уничтожено три вражеских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Новомихайловка в ДНР, Калиновское в Днепропетровской области и Полтавка в Запорожской области. 

Кроме этого, было поражено четыре пункта управления ВСУ, которые находились в районах Славянска, Артемовска и Констнатиновки (ДНР), а также Ольговского (Запорожская область). Поражению подверглись и 36 артиллерийских подразделений противника, а также живая сила и военная техника в 125 районах. 

Игорь Конашенков подвел и суточные итоги работы российских средств ПВО. За сутки ими было сбито пять украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Николаевка в ЛНР, Славное в ДНР, Петровка в Запорожской области, а также Безводное и Вишневое в Херсонской области. 

Еще расчетам ПВО удалось перехватить восемь украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». Это произошло в районах Каховской ГЭС, а также населенных пунктов Любимовка, Берислав и Таврийское в Херсонской области. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные потери украинской военной техники. С начала спецоперации было уничтожено 293 самолета, 153 вертолета, 1 938 беспилотников, 374 ЗРК, 4 891 танк и другие боевые бронированные машины, 831 машина РСЗО, 3 379 орудий и минометов, а также 5 499 единиц специальной автотехники. 

Также Конашенков отметил нанесение в районах Купянска и Изюма высокоточных ударов по украинским националистам из «Кракена».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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