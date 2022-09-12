МО РФ: в районах Купянска и Изюма нанесены высокоточные удары по националистам из «Кракена»

Потери противника в данных районах составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

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В районах Купянска и Изюма поражены силы нацформирования «Кракен», 113-й бригады теробороны и 93-й мехбригады, сообщил на брифинге 12 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В ходе нанесения ударов украинская сторона понесла потери в живой силе и технике. Противник потерял до 250 своих бойцов, а также свыше 20 единиц военной техники, добавил представитель российского военного ведомства.

Между тем, на Николаево-Криворожском направлении ВКС России нанесли удары и поразили подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад. В районе Вознесенска в Николаевской области уничтожен склад, где хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов противника.

В общей сложности за минувшие сутки на данном операционном направлении безвозвратные потери Киева составили более 300 военнослужащих, ранения получили до тысячи.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов