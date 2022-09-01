Шольц заявил о намерении продолжать переговоры с Путиным

Напомним, немецкий лидер призвал к расширению ЕС путем включения Западных Балкан, Украины и Молдавии, а позже и Грузии.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает необходимым продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Шольц об этом объявил на встрече с гражданами в Эссене.

«Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать», - приводит ТАСС слова Шольца.

Ранее Олаф Шольц призвал к расширению Европейского союза путем включения Западных Балкан, Украины и Молдавии, а позже и Грузии. До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС в ближайшее время столкнется с серьезными вызовами из-за санкций против России.