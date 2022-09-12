В Египте могут начать принимать российские рубли

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С началом туристического сезона в конце сентября в египетских отелях могут начать принимать российские рубли. Согласно сообщению туроператоров, это может увеличить поток отдыхающих.

«Согласно информации от Центрального банка Египта, имеющейся в распоряжении Tez Tour, с конца сентября 2022 года российский рубль будет включен в список валют, используемых в стране. Этот период как раз приходится на начало высокого сезона на направлении, поэтому предоставление возможности туристическим компаниям и отелям принимать к оплате рубли в совокупности с другими факторами, без сомнений, положительным образом отразится на турпотоке», - цитирует РИА Новости сообщение туроператора.

Также сообщается, что в банках страны могут создать специальные терминалы, однако их механизм работы пока неизвестен.

Ранее замглавы МИД РФ рассказал об успехах России в расширении географии применения карты «Мир». Он перечислил страны, которые уже пользуются российской платежной системой, а также поделился, что с рядом других стран активно ведутся переговоры по этому поводу.