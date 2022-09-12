В МЧС РФ сообщили, что все пожары в Рязанской и Ивановской областях были потушены

На территории страны площадь лесных возгораний в сравнении с прошлой неделей сократилась в шесть раз.

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В МЧС России проинформировали, что все лесные пожары на территории Рязанской и Ивановской областей были потушены. Так, отметили в спасательном ведомстве, на территории страны площадь лесных возгораний в сравнении с прошлой неделей сократилась в шесть раз.

«В Рязанской и Ивановской областях все пожары ликвидированы», - приводит РИА Новости сообщение МЧС.

Напомним, лесные пожары бушевали в Рязанской области не одну неделю, дым от них распространился в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. Тогда президент России поручил принять все необходимые меры для ликвидации пожаров в регионе.