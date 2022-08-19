ФСБ: в Краснодаре по делу о госизмене задержали россиянина-агента СБУ

Мужчина получил от украинских силовиков задание по незаконному сбору сведений, которые могут быть использованы против безопасности РФ.

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В Краснодаре задержан с поличным россиянин-агент Службы безопасности Украины, ранее самостоятельно предложил украинской стороне сотрудничество. Позывной мужчины - «Арчи».

ЦОС ФСБ установлено, что после налаживания контакта он получил от украинских силовиков задание по незаконному сбору сведений, которые могут быть использованы против безопасности РФ. В отношении «Арчи» заведено уголовное дело о государственной измене.

Ранее ФСБ нейтрализовала ячейку группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Джанкое и Ялте. По данным правоохранителей, действия боевиков также координировали эмиссары из Украины.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.