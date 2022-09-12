Армия Армия Армия

Минобороны показало уничтоженную на Николаево-Криворожском направлении украинскую технику

10:25 12.09.2022
Украинские войска не добились желаемого результата на данном направлении, понеся серьезные потери, подчеркнули в МО РФ.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны России показало на видеозаписи разгромленную и захваченную технику украинских войск. Вся эта техника осталась в ходе безуспешных попыток наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

В кадр попали сгоревшие в ходе боевых действий бронированные машины. Среди захваченной украинской техники оказались бронетранспортеры и автомобили с боеприпасами.

В аннотации к видео сказано, что неприятельские войска не добились желаемого результата на данном направлении и понесли серьезные потери в технике и живой силе. В то же время никто из российских десантников своих позиций не бросил. Бойцы ВДВ и дальше выполняют задачи.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:19 Армия
Видео
От «Гиацинтов» до «Ураганов»: как артиллеристы ВВО мешают с землей позиции ВСУ
10:46 В стране и мире
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на расширение производства самолетов МС-21
08:49 В стране и мире
ФСБ пресекла теракты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма
06:08 Армия
Видео
Российский снайпер рассказал, как уничтожил минометный расчет ВСУ
05:21 В стране и мире
В Запорожской области отказались выполнять «хотелки» Киева по ЗАЭС
Популярное
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.