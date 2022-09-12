Минобороны показало уничтоженную на Николаево-Криворожском направлении украинскую технику
Министерство обороны России показало на видеозаписи разгромленную и захваченную технику украинских войск. Вся эта техника осталась в ходе безуспешных попыток наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.
В кадр попали сгоревшие в ходе боевых действий бронированные машины. Среди захваченной украинской техники оказались бронетранспортеры и автомобили с боеприпасами.
В аннотации к видео сказано, что неприятельские войска не добились желаемого результата на данном направлении и понесли серьезные потери в технике и живой силе. В то же время никто из российских десантников своих позиций не бросил. Бойцы ВДВ и дальше выполняют задачи.
Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов