От «Гиацинтов» до «Ураганов»: как артиллеристы ВВО мешают с землей позиции ВСУ

Работа по целям, которые находятся в десятках километров от позиций реактивных систем залпового огня и орудий ствольной артиллерии корректируется при помощи беспилотников.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры работы артиллеристов Восточного военного округа в ходе специальной военной операции на Украине.

На видео можно заметить РСЗО «Ураган», а также буксируемое 152-мм орудие «Гиацинт».

Расчеты «Ураганов» уничтожают украинские колонны с техникой, артиллерийские позиции, опорные пункты и скопления живой силы на Угледарском направлении. При этом работа по целям, которые находятся в десятках километров от позиций реактивных систем залпового огня, корректируется при помощи беспилотников.

«Сейчас выполнялась боевая задача по уничтожению противника на указанном направлении. Задачу отработали быстро. Противник был уничтожен. После выполнения задачи переместились на другую огневую позицию», - заметил командир боевой машины «Ураган» Восточного военного округа Алекей.

А старший офицер батареи РСЗО Иван отметил, что работа ведется в любых условиях, задачи выполняются, а расчеты прошли горячие точки и имеют боевой опыт.

Что же до расчетов 152-мм «Гиацинтов», то они, как отметили в российском оборонном ведомстве, уничтожают замаскированные позиции противника и поддерживают огнем продвигающихся мотострелков. Корректировка с воздуха позволяет точно поражать вражеские окопы.

«Сегодня была поставлена цель – уничтожить опорный пункт противника. Цель мы поразили с первого выстрела», - сказал командир орудия Александр, командир орудия.

Он отметил слаженность огневых расчетов. Каждый знает свое дело, все работают профессионально, а поставленные задачи выполняются на 100 процентов.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы морской пехоты ТОФ по позициям ВСУ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов