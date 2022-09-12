В стране и мире «Огнище» на трассе под станицей Брюховецкой попало на видео Анастасия Бобылева Местные жители комментируют, что машинам приходится ехать через «огнище», так как кто-то поджег камыши у трассы. © Видео: Ольга Неустроева, ВКонтакте © Фото: Ольга Неустроева, ВКонтакте Читайте нас на: Очевидцы сообщили о крупном пожаре в районе станицы Брюховецкой в Краснодарском крае. Как предполагают местные жители, кто-то поджег камыши вдоль трассы. «Машины едут через огнище! Ни одного пожарного расчета!», - комментирует очевидец пожара. По имеющимся данным, огнем сейчас охвачены около 500 квадратных метров территории вдоль трассы. В социальной сети ВКонтакте опубликовали видео горящих камышей, снятое из окна проезжающего автомобиля. В августе пожары охватили Рязанскую область. Смог от огня дошел до столицы, и многие жители жаловались на запах гари по утрам. К концу месяца огонь удалось сдержать и частично ликвидировать. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика