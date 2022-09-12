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«Огнище» на трассе под станицей Брюховецкой попало на видео

Анастасия Бобылева
00:43 12.09.2022
Местные жители комментируют, что машинам приходится ехать через «огнище», так как кто-то поджег камыши у трассы.
© Видео: Ольга Неустроева, ВКонтакте © Фото: Ольга Неустроева, ВКонтакте
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Очевидцы сообщили о крупном пожаре в районе станицы Брюховецкой в Краснодарском крае. Как предполагают местные жители, кто-то поджег камыши вдоль трассы.

«Машины едут через огнище! Ни одного пожарного расчета!», - комментирует очевидец пожара.

По имеющимся данным, огнем сейчас охвачены около 500 квадратных метров территории вдоль трассы. В социальной сети ВКонтакте опубликовали видео горящих камышей, снятое из окна проезжающего автомобиля.

В августе пожары охватили Рязанскую область. Смог от огня дошел до столицы, и многие жители жаловались на запах гари по утрам. К концу месяца огонь удалось сдержать и частично ликвидировать.

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