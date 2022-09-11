В стране и мире Пушилин: союзные силы смогли остановить противника у Красного Лимана Марина Крижановская Глава ДНР добавил, что «есть определенные успехи у наших ребят». © Фото: Сергей Батурин, РИА Новости Читайте нас на: Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что союзным силам удалось остановить наступление украинских вооруженных сил около населенного пункта Красный Лиман. Об этом глава ДНР рассказал в своем видеообращении. «По Красному Лиману - удалось как минимум остановить противника. А дальше тоже будем смотреть. Есть определенные успехи у наших ребят», - приводит его слова РИА Новости. Немногим ранее глава Луганской республики Леонид Пасечник информировал о попытках проникновения в регион украинских диверсионных групп. Пасечник отметил, что подобные случаи зафиксированы в ряде освобожденных населенных пунктов. Он добавил, что регулярных частей украинских силовиков на территории ЛНР нет и их вторжения будут пресекаться. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика