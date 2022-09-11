В Сирии из-за вспышки холеры погибли трое

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Вспышка холеры произошла в нескольких районах на севере Сирии. О гибели трех человек в Ракке и в районе Дейр-эз-Зора заявила Курдская автономная администрация. Местные власти призвали международные организации помочь в борьбе с вспышкой заболевания.

В данный момент на курдских территориях зарегистрировали не менее 15 заболевших. Также министерство здравоохранения Сирии заявило о 15 случаях в провинции Алеппо.

Сирийское агентство SANA сообщает, что образцы холеры нашли в сточных водах. Также их обнаружили на заводе по производству кубов льда.

Напомним, что недавно в России выявили второй случай заболевания оспой обезьян. Заразившегося нашли в Санкт-Петербурге.