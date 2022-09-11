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Береговая охрана Греции устроила погоню за судном возле острова Лесбос

Сергей Лебедев
08:59 11.09.2022
Был открыт предупредительный огонь в безопасном направлении.
Береговая охрана Греции устроила погоню за судном возле острова Лесбос
© Фото: Eurokinissi, KeystonePressAgency, Globallookpress
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В минувшую субботу днем береговая охрана Греции к северо-западу от острова Лесбос открыла предупредительный огонь в безопасном направлении при преследовании судна под флагом Коморских островов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Патрульный катер администрации порта Митилини обнаружил в морской акватории к северо-западу от Лесбоса судно Anatolian под флагом Коморских островов, которое подозрительно двигалось в пределах национальных территориальных вод, взяв курс к северу от острова», - сообщила береговая охрана.

Отмечается, что капитан судна не подчинился требованию остановиться для проверки. Затем последовала погоня, в ходе которой корабль ушел в турецкие территориальные воды.

Напомним, сейчас Греция ждет на зимовку пенсионеров из Европы. Они будут стремиться переехать в теплые страны в целях экономии на плате за коммунальные услуги.

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