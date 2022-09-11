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АТОР: Турция, Греция и Египет ждут на зимовку пенсионеров из Европы

Сергей Лебедев
08:13 11.09.2022
В целях экономии на плате за коммунальные услуги они будут стремиться переехать в теплые места.
АТОР: Турция, Греция и Египет ждут на зимовку пенсионеров из Европы
© Фото: Edu Botella, KeystonePressAgency, Globallookpress
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Этой зимой Греция, Турция и Египет собираются бороться за европейских пенсионеров, которые в целях экономии на плате за коммунальные услуги будут стремиться переехать в теплые места. Об этом сообщает Ассоциация Туроператоров.

«На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз, Турция, Греция и Египет заявили о своих амбициях стать «зимним домом» для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь, «охота» идет за пенсионерами, которых в ЕС около 150 миллионов», - сообщает АТОР.

Уже в ближайшие месяцы Турция планирует принять в два раза больше отдыхающих из Европы, чем в прошлом году. Зимой там ждут приезда около миллиона немецких туристов. Немецкие туроператоры уверяют, что отдых в отеле по системе «все включено» обойдется в два раза дешевле, чем счета за отопление.

В Египте же готовят к запуску программу «длительное пребывание зимой», направленную на привлечение пенсионеров и удаленщиков. А министр туризма Греции Василис Кикилиас мотивирует: «Погода лучше, жизнь дешевле».

Напомним, на днях премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо предрек пять-десять трудных зим на фоне энергокризиса. По его словам, эти трудности необходимо пережить для того, чтобы в будущем избавиться от зависимости от ископаемых энергоисточников.

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