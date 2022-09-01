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МО РФ: «внеплановая» встреча Гросси с Зеленским говорит о завершении подготовки операции по захвату ЗАЭС

17:53 01.09.2022
Действия диверсантов и артиллерийские обстрелы ЗАЭС в день приезда миссии не оставляют сомнений в заблаговременной подготовке военной провокации, добавили в МО РФ.
МО РФ: «внеплановая» встреча Гросси с Зеленским говорит о завершении подготовки операции по захвату ЗАЭС
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Военная провокация с обстрелами Запорожской атомной электростанции готовилась заблаговременно. Украинские диверсанты планировали захватить станцию, в связи с этим визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, запланированный на 31 августа, был отменен, заявили в Минобороны России.

Вместо визита на ЗАЭС Гросси провел в тот день «внеплановую» встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В российском военном ведомстве добавили, что в случае успеха плана по захвату станции глава МАГАТЭ и эксперты миссии выступили бы в роли «живого щита» для украинских диверсантов.

Действия диверсантов и артиллерийские обстрелы ЗАЭС в день приезда миссии не оставляют сомнений в заблаговременной подготовке военной провокации, добавили в МО РФ. При этом гробовое молчание стран Запада подтверждает их негласное участие в этом, считают в ведомстве.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ планирует оставить на станции в Энергодаре на постоянной основе несколько своих представителей. Он отметил, что цель миссии состоит в защите ЗАЭС от ядерной аварии. Эксперты уделят особое внимание аспектам ядерной и радиационной безопасности. Гросси добавил, что миссии удалось собрать много важной информации на ЗАЭС за несколько часов работы.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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