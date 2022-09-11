В Николаевской области из-за обстрелов ВСУ у заповедника погибли четыре мирных жителя

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В Николаевской области в заповедном ландшафтном парке на полуострове Кинбурнская коса из-за обстрелов украинских войск загорелись тысячи гектаров леса. Постоянные атаки ВСУ не дают возможности ликвидировать огонь. Также погибли как минимум четверо мирных жителей. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

«На сегодняшний день выгорело и безвозвратно утеряно более 11 тысяч гектаров леса. Действия ВСУ привели не только к гибели тысяч гектаров леса и к невозможности тушения пожаров из-за высокого риска подрыва на минах, но и к смертям мирных жителей», — передает РИА Новости слова пожарного.

Так, например, в конце июля украинские артиллеристы обстреляли зажигательными снарядами лес между селами Покровка и Васильевка. Пожар уничтожил тысячи гектаров леса. Спустя трое суток огонь ликвидировали местные жители. А 1 сентября загорелось самое крупное в Европе орхидное поле.

Тушению пожаров в заповеднике мешают и украинские диверсионные группы, минирующие дороги. Из-за этого пожарные перестали выезжать на места ЧП.

Напомним, недавно мазут попал в водоканал в Энергодаре, из которого поступает вода на Запорожскую АЭС, из-за попадания снаряда ВСУ в городскую теплоэлектростанцию.