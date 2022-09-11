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NASA: летящий к Луне спутник переведен в безопасный режим из-за неполадок

Максим Крюков
07:47 11.09.2022
Космический аппарат CAPSTONE провел плановый маневр по коррекции траектории полета вечером в четверг, 8 сентября.
NASA: летящий к Луне спутник переведен в безопасный режим из-за неполадок
© Фото: NASA, Globallookpress
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Спутник, летящий к Луне для проверки технологий американской обитаемой окололунной станции Gateway, был переведен в безопасный режим из-за возникших неполадок. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«Космический аппарат CAPSTONE провел плановый маневр по коррекции траектории полета вечером в четверг, 8 сентября, и с того момента диспетчеры миссии CAPSTONE получают телеметрические данные, которые подтверждают, что аппарат был переведен в безопасный режим из-за неполадок, возникших в конце маневра», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Запуск к Луне аппарата Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment (CAPSTONE) был произведен на прошлой неделе с космодрома на полуострове Махия, который расположен на восточном побережье Новой Зеландии, с помощью ракеты-носителя Electron. Из-за проведения дополнительных работ по подготовке отправление аппарата на лунную орбиту несколько раз откладывалось.

Ранее представитель штаба миссии «Артемида-1» в ходе прямой трансляции 3 сентября заявил, что НАСА отложила запуск сверхтяжелой ракеты к Луне из-за проблем с заправкой ракеты-носителя. Несколько попыток заправить баки жидким водородом не увенчались успехом из-за разгерметизации топливной системы ракеты.

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