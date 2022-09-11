Nikkei: КНДР находится в стадии разработки тактического ядерного оружия

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КНДР резко улучшила характеристики своих ракет после 2019 года. Специалисты перевели их на твердотопливные двигатели и усложнили перехват благодаря появлению возможности маневрирования. Аналитические данные приводит японская газета Nikkei.

По информации специалистов, в 2016-2017 году лишь в 13% пусков применяли твердотопливные двигатели, а после 2019 года на них приходилось уже свыше 70%. Известно, что старые модели ракет «Скад» и «Нодон» заменили на KN-23 и KN-24, которые аналогичны тем, что обладают Россия и США. Кроме того, они способны «нырять» при полете для изменения высоты и маневрировать вправо и влево.

Эксперты уверены, что КНДР находится в стадии разработки тактического ядерного оружия.

Напомним, на днях было объявлено, что новый закон КНДР о ядерном оружии предусматривает автоматический удар в случае нападения на страну или ее лидера. В новом проекте прописаны порядок управления ядерным оружием страны, задачи и принципы его использования, а также условия, при которых вооружение может быть применено.