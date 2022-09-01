«Это не просто "резиновая попа"»: Путин назвал трудолюбие одним из способов добиться успеха

По словам президента, трудолюбие это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно.

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Трудолюбие это талант, который может позволить добиться успеха. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе в ходе открытого урока «Разговор о важном» со школьниками Калининграда.

«Трудолюбие - это вообще отдельный талант, это не просто, извините, "резиновая попа". Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно. Правильно организовать то, чем ты занимаешься. Все это, вместе с дисциплиной, и может дать результат», - заявил президент.

Также Путин заявил, что без России тяжело развивать проекты в сфере науки, а также в современном мире какую-либо страну сложно от чего-то отрезать. Он добавил, что партнеры желают сотрудничать с РФ в космической отрасли.