Путин заявил, что без России трудно развивать научные проекты

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Без России тяжело развивать проекты в сфере науки, а также в современном мире какую-либо страну сложно от чего-то отрезать. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин и добавил, что партнеры желают сотрудничать с РФ в космической отрасли.

«Что касается того, что кто-то кого-то отрезал от чего-то. Это сложно в современном мире сделать. В мире распространения информации, в том числе научной информации, Интернета и так далее. Ну как это можно себе представить? Невозможно практически. Некоторые направления деятельности в сфере науки, техники без России очень трудно развивать вообще», - отметил российский лидер в ходе открытого урока «Разговор о важном» со школьниками Калининграда.

Напомним, визит Владимира Путина в Калининград приурочен ко Дню знаний. В частности, глава государства по видеосвязи принял участие в открытии школ в Таджикистане вместе с президентом страны Эмомали Рахмоном.