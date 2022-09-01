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На базе мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР создадут музей

Андрей Аркадьев
16:25 01.09.2022
Сейчас идет восстановление мемориала. Этим занимаются Российское военно-историческое общество и Военно-строительный комплекс Минобороны России.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На базе мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике создадут музей. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

«Будет обязательно музей, здесь будет постоянно находиться отдельное учреждение культуры, в котором будут работать около 40 человек. Это и обслуживающий персонал, чтобы памятник был всегда зеленый, чистый, красивый, наши гиды, подготовлены экскурсоводы, об истории памятника всем желающим будут рассказывать», - сказал Хоценко.

Он добавил, что после открытия памятника планируется запустить школьные экскурсии, и выразил уверенность, что желающих посетить мемориал будет много.

Сейчас идет восстановление мемориала. Этим занимаются Российское военно-историческое общество и Военно-строительный комплекс Минобороны России.

Кроме того, сегодня курсанты Академии МВД ДНР приняли присягу у Саур-Могилы. На церемонии присутствовал глава ДНР Денис Пушилин.

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