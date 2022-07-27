МО РФ: реконструкция мемориала Саур-Могила в ДНР ведется с опережением графика

Проект планируется завершить в августе 2022 года - менее чем за три месяца с момента начала реконструкции.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны России выполняют масштабную реконструкцию мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике. Сообщается, что работы идут с опережением графика.

Ход строительства проверил заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в ЛНР и ДНР.

В настоящий момент ведется монтаж стелы, высота которой составит 36 метров, уже установлен один из четырех пилонов, а также выполняется благоустройство территории. Вместе с военными строителями в работах принимают участие волонтеры из числа студенческих отрядов из разных регионов Российской Федерации.

Ребята по собственному желанию приняли решение поучаствовать в процессе восстановления знакового исторического комплекса. Размещение и питание студентов организовало Минобороны РФ.

Еще в 2014 году мемориал сильно пострадал в результате обстрелов со стороны украинских националистов и сейчас требует бережной реставрации.

На сегодняшний день уже демонтированы фундаменты стелы и Аллеи Славы. Выполнена вертикальная разметка под стелу, ведутся подготовительные работы, строители приступили к восстановлению пилонов Аллеи Славы: «Слава пехоте», «Слава танкистам», «Слава артиллеристам» и «Слава летчикам». Помимо этого, будут установлены новые пилоны в память о боях 2014 и 2022 годов, их сейчас изготавливают в Ростове-на-Дону.

Проект планируется завершить в августе 2022 года - менее чем за три месяца с момента начала реконструкции.

Саур-Могила - знаковое место в Донецкой Народной Республике. Памятник расположен близ республиканского центра, на высоте, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои с немецко-фашистскими оккупантами. В память о тех героических событиях в 1967 году на этом месте появился мемориальный комплекс.

Кроме того, Тимур Иванов осмотрел ход строительства магистрального водопровода в Луганской Народной Республике. Сдача нового гидротехнического комплекса планируется уже в октябре этого года. Благодаря применяемым военными строителями современным технологиям и материалам срок эксплуатации данного сооружения составит более 100 лет.