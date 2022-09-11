Российский десантник рассказал о безуспешной тактике ведения боя ВСУ

Также он рассказал о преимуществах улучшенной модификации боевой машины десанта БМД-4М.

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Боевая машина десанта БМД-4М имеет на вооружении 30-мм автоматическую пушку и 100-мм орудие, которое способно поражать противника на расстоянии до семи километров. Об этом рассказал заместитель командира роты ВДВ Александр.

«БМД-4М - это глубокая модернизация БМД-4. У нее на вооружении 30-миллиметровая автоматическая пушка с двумя подачами - бронебойная и осколочная, и 100-миллиметровое орудие - пусковая установка. Позволяет вести огонь на дальности до семи километров как с открытых, так и с закрытых позиций», - сказал он.

Также Александр отметил своевременное перевооружение на новую машину, которая позволяет еще лучше выполнять поставленные задачи.

«Тактика у ВСУ на данном направлении, скажем так, "мелкое шкодничество". Маленькие группы противника выдвигаются, наводят минометы, артиллерию, после чего также мелкими группами отходят», - добавил военнослужащий.

Ранее были опубликованы уникальные кадры боевой работы наводчика-оператора БМП в ходе спецоперации. Военные занимались ликвидацией противника на Северском направлении.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.